Краско разоблачил ток-шоу Шепелева

Юлия Кичемасова, которую в программе «На самом деле» называли любовницей актера Ивана Краско, заявила, что на шоу «все подставлено». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Девушка сама связалась с газетой и пожаловалась, что «Первый канал» не заплатил ей обещанных денег.
«Если я вам расскажу, что все на шоу подставлено, сколько вы мне заплатите? На «Первом канале» мне сказали, что если я буду разглашать информацию, мне будет стоить это два миллиона», — поинтересовалась девушка у журналистов.
Краско заявил «КП», что «эту Юлю» ему навязали в программе и попросили быть с ней нежнее. По словам актера, до съёмок он не был с ней знаком. Краско был разочарован итоговым сценарием программы и всем выпуском. По его мнению, авторы передачи «переборщили».
«Редакторша чуть в обморок не упала, когда я сказал, что я их разоблачу. Дурь такая, что дальше некуда», — заявил он.