Краско разоблачил ток-шоу Шепелева

Краско разоблачил шоу Шепелева

Девушка сама связалась с газетой и пожаловалась, что «Первый канал» не заплатил ей обещанных денег.

«Если я вам расскажу, что все на шоу подставлено, сколько вы мне заплатите? На «Первом канале» мне сказали, что если я буду разглашать информацию, мне будет стоить это два миллиона», — поинтересовалась девушка у журналистов.

Краско заявил «КП», что «эту Юлю» ему навязали в программе и попросили быть с ней нежнее. По словам актера, до съёмок он не был с ней знаком. Краско был разочарован итоговым сценарием программы и всем выпуском. По его мнению, авторы передачи «переборщили».