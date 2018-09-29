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Алиссу Милано попросили прикрыться в Сенате
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Алиссу Милано пристыдили за декольте на слушаниях о домогательствах 

РИА Новости + ещё 5 33 минуты назад
Фото: © AP Photo / MICHAEL REYNOLDS
Пользователи соцсетей осудили наряд голливудской актрисы Алиссы Милано, которая пришла на слушания в Сенате США, где разбирался иск о сексуальных домогательствах Бретта Кавано по отношению к Кристин Блейзи Форд.
Кристин Форд ранее обвинила кандидата в Верховный суд США в домогательствах, которые, по ее словам, имели место более 30 лет назад во время обучения в университете.
Алисса Милано была в числе первых голливудских звезд, начавших борьбу с сексуальными домогательствами. Именно она запустила флешмоб #MeToo, в котором женщины рассказывали о том, как они сталкивались с харассментом.
Пользователи Twitter посчитали наряд актрисы слишком вызывающим.
​"Как можно воспринимать всерьез то, как оделась Алисса Милано на слушания? Сколько неуважения с этим распахнутым декольте" — написал @kimpoises.
"Ей нужно показать еще более глубокое декольте", — отметил @MikeJBarnes.
"Это так по-голливудски с ее стороны", — написал @dasbat81.
"Прикройся. Ты не в ночном клубе", — посоветовала @LuLuWhoLu.
Однако нашлись и те, кто заступился за актрису.
"Почему все придираются к ее внешнему виду? Ее декольте не было предметом сегодняшних слушаний! Или декольте теперь вне закона? Или женщину нельзя воспринимать всерьез, если она демонстрирует частичку своей сексуальности? Это важная часть проблемы", — отметила @librarianmom4.
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