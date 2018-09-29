Алиссу Милано попросили прикрыться в Сенате

Алиссу Милано пристыдили за декольте на слушаниях о домогательствах

Кристин Форд ранее обвинила кандидата в Верховный суд США в домогательствах, которые, по ее словам, имели место более 30 лет назад во время обучения в университете.

Алисса Милано была в числе первых голливудских звезд, начавших борьбу с сексуальными домогательствами. Именно она запустила флешмоб #MeToo, в котором женщины рассказывали о том, как они сталкивались с харассментом.

Пользователи Twitter посчитали наряд актрисы слишком вызывающим.

​"Как можно воспринимать всерьез то, как оделась Алисса Милано на слушания? Сколько неуважения с этим распахнутым декольте" — написал @kimpoises.

"Ей нужно показать еще более глубокое декольте", — отметил @MikeJBarnes.

"Это так по-голливудски с ее стороны", — написал @dasbat81.

"Прикройся. Ты не в ночном клубе", — посоветовала @LuLuWhoLu.

Однако нашлись и те, кто заступился за актрису.