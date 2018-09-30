Питт оставил Джоли без наследства

Брэд Питт оставил Анджелину Джоли без наследства

Голливудский актер Брэд Питт составил завещание. Все деньги 54-летней звезды достанутся его шестерым детям. Бывшая жена Анджелина Джоли не получит ничего, передает телеканал "360".

Актер собирается разделить свое 250-миллионное состояние поровну между тремя приемными детьми: Захарой, Мэддоксом и Паксом, — а также тремя биологическими: Шайлой Нувель, близнецами Ноксом и Вивьен. Питт создаст трастовый фонд, доступ к которому откроется только после его смерти.

"Брэд хочет быть уверенным, что все те средства, которые он не отдал Энджи после развода, достанутся их детям и будут хорошо защищены", — рассказал инсайдер издания.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2004 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". На тот момент Питт был женат на Дженнифер Энистон , а Анджелина одна воспитывала приемного сына Мэддокса.

За время этого союза актеры успели усыновить еще двоих детей, а сама Джоли родила еще трех. Пара поженилась в 2014 году, а через два года, в 2016-м, Джоли подала на развод.