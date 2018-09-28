Дайнеко стала жертвой воров

Виктория Дайнеко и ее отец стали жертвами воров

Виктория оценила ущерб в 45 тысяч рублей. Артистка понимает, что вряд ли сможет найти преступников, поэтому обратилась к ним через социальные сети.

«Маловато, чтобы совершить уголовное преступление. Хотя у кого-то совесть вообще ничего не стоит. Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок «Мерса», она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасёт. Если вы предпочитаете ворованные детали, то конечно чините свои «Мерсы» не в официальных сервисах!» — отметила Дайнеко.

Отметим, что во время отпуска в Черногории Виктория также столкнулась с трудностями. Дайнеко взяла автомобиль в аренду и превысила скорость на дороге и была задержана полицией. У нее отобрали документы и обязали заплатить штраф в размере 20 евро.