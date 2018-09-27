Мать Аршавиной накинулась на Барановскую

Мать Алисы Аршавиной публично накинулась на Юлию Барановскую

К примеру, женщину очень возмутила публикация Барановской, посвященная Аршавину, в ней телеведущая распекает бывшего возлюбленного за наплевательское отношение к их общим детям.

Сарычева не выдержала и оставила комментарий. "Юля, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое — держите при себе. А то — как то, уж много личного … (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — накинулась с критикой теща спортсмена.

Примечательно, что телеведущая проигнорировала выпад Натальи, зато за нее вступились многочисленные поклонники. "Ты переплюнула аршавина 💪🏻😘", "Только один раз мужчина встречает ту женщину, с которой растет и цветет. Этой женщиной оказались Вы. А что сейчас? Цветение? Вряд ли. Скорей собирай плоды. А сладкие ли они? Когда так мало солнца))", — отметили интернет-обыватели в ответ.

Напомним, Юлия Барановская презентовала собственную книгу "Все к лучшему — проверено мной" в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в личном микроблоге. "Тот же угол, только справа… Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи) Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгу сразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу?"— написала Барановская. Так же знаменитость отметила в комментариях ниже, что Аршавину "нет оправданий" так как он уже несколько лет не виделся с дочерью и сыновьями.