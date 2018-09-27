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Мать Аршавиной накинулась на Барановскую
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Мать Алисы Аршавиной публично накинулась на Юлию Барановскую 

Дни.ру + ещё 2 8 часов назад
За футболиста Андрея Аршавина заступилась теща Наталья Сарычева. Женщина поставила на место его экс-супругу — телеведущую Юлию Барановскую.
Мама нынешней жены спортсмена Алисы активная пользовательница социальных сетей. Наталья, как оказалось, подписана на Барановскую и, порой, комментирует ее посты в Instagram.
К примеру, женщину очень возмутила публикация Барановской, посвященная Аршавину, в ней телеведущая распекает бывшего возлюбленного за наплевательское отношение к их общим детям.
Сарычева не выдержала и оставила комментарий. "Юля, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое — держите при себе. А то — как то, уж много личного … (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — накинулась с критикой теща спортсмена.
Примечательно, что телеведущая проигнорировала выпад Натальи, зато за нее вступились многочисленные поклонники. "Ты переплюнула аршавина 💪🏻😘", "Только один раз мужчина встречает ту женщину, с которой растет и цветет. Этой женщиной оказались Вы. А что сейчас? Цветение? Вряд ли. Скорей собирай плоды. А сладкие ли они? Когда так мало солнца))", — отметили интернет-обыватели в ответ.
Напомним, Юлия Барановская презентовала собственную книгу "Все к лучшему — проверено мной" в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в личном микроблоге. "Тот же угол, только справа… Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи) Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгу сразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу?"— написала Барановская. Так же знаменитость отметила в комментариях ниже, что Аршавину "нет оправданий" так как он уже несколько лет не виделся с дочерью и сыновьями.
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