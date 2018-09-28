Жених продал Бузову за два миллиона

Один из молодых людей, в рамках шоу «Замуж за Бузову» борющихся за руку и сердце певицы и ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой, предпочел любви деньги.

Накануне в паблике Бузовой в соцсети «ВКонтакте» был опубликован трейлер шестого эпизода программы. В нем плачущая певица и телеведущая задается вопросом, стоит ли она два миллиона рублей.

Тот же отрывок Бузова опубликовала на своей странице в «Инстаграм», сопроводив его эмодзи в виде разбитого сердца. «Инстаграм»-аккаунт Vipbuzova разместил более длинную версию видео, из которой становится ясно, что деньги предпочел Евгений Назаров , объяснивший это тем, что не чувствует симпатии к себе со стороны Бузовой. Также он объявил, что потратит два миллиона на благотворительность.

Подписчики певицы и телеведущей разделились в своей оценке произошедшего. Одни поддержали Бузову, заверив ее, что это Назаров стоит «две копейки». Другие поддержали мужчину и его план по расходованию денег.