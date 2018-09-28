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Променявшего Бузову на деньги поддержали в сети
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В сети поддержали жениха Бузовой, выбравшего вместо нее 2 млн рублей 

Газета.Ru + ещё 1 46 минут назад
Пользователи соцсети Instagram обсуждают выбор участника шоу "Замуж за Бузову", который предпочел певице 2 млн руб. Комментаторы вступили в спор на странице Бузовой инстаграме.
Ранее долларовый миллионер Евгений Назаров решил не продолжать борьбу за любовь Бузовой и забрал 2 млн руб. Решение молодого человека настолько расстроило певицу, что она не смогла сдержать слез.
В комментариях к отрывку из шоу, который она сама опубликовала на своей странице, поклонники певицы поддерживают Бузову и просят ее не плакать.
"Олечка, твои слезы гораздо дороже этого неудачника. Он сделал неправильный выбор", — написал один из подписчиков.
Однако нашлось немало и тех, кто выступил на стороне Назарова.
"Правильно что взял деньги, накинет свои и вложит во что то реально продуктивное", — написал один из пользователей.
"Бузова, ты прикалываешься? Он же на детишек взял, на благотворительность", — отметил другой подписчик.
Ранее сообщалось, что жених Бузовой променял ее на два миллиона рублей.
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