Звезду «Дома 2» обвинили в квартирных кражах 

Звезда «Дома 2» Константин Иванов обвинил экс-возлюбленную в систематических кражах. Об этом сообщает «СтарХит».
Бывшие участники «Дома 2» Константин Иванов и Александра Гозиас расстались еще несколько месяцев назад из-за измены девушки.
«Это было очень тяжело», — подчеркнул Иванов, объяснив это своей «привязанностью» к Гозиас.
Также молодой человек рассказал, что его бывшая девушка уже встречается с кем-то, однако до сих пор не вернула ему ключи от квартиры, в которой жила с ним. Более того, по словам Иванова, иногда Гозиас приходит туда, когда его нет дома.
«А потом я не нахожу своих личных вещей», — пожаловался он.
По этой причине Константин Иванов решил обратиться к бывшей девушке через средства массовой информации, попросив ее вернуть несколько ювелирных изделий.