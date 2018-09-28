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Жена Кержакова подала на развод
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Жена Кержакова подала на развод 

Газета.Ru + ещё 17 6 часов назад
Жена бывшего футболиста петербургского "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что собирается развестись со своим мужем, сообщает "Советский спорт".
Как отметила Тюльпанова в инстаграме, она намерена при помощи суда добиться права воспитывать сына Артемия.
Пара поженилась в 2015 году. В апреле 2017 года у них родился сын Артемий.
Ранее сообщалось, что игрок московского "Спартака" Денис Глушаков объявил о намерении развестись со своей супругой Дарьей после девяти лет совместной жизни. Сейчас стороны обвиняют друг друга в изменах и делят имущество.
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