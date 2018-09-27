Дочери Пригожина пригрозили тюрьмой

Дочь Пригожина обвинили в мошенничестве

По словам Пушкаревой, она заплатила 9120 рублей за платье из интернет-магазина девушки, но посылку с ним так и не получила. Собеседница канала показала скриншоты, на которых 5 сентября ей обещают, что товар будет доставлен в течение трех дней. Но, по ее словам, даже к 18 сентября платье не пришло.

Женщина попыталась разобраться с проблемой, писала и звонила девушке, но та в итоге перестала выходить на связь. Муж Пушкаревой заявил, что они обратятся в полицию, если дочь продюсера не вернет деньги или не пришлет платье.

Однако Даная Пригожина заявила телеканалу, что у нее есть чеки и документы, подтверждающие получение посылки Пушкаревой. По словам дочери продюсера, это уже третья девушка, которая пытается ее обмануть.

«Это ложь, конечно. У меня столько клиентов довольных и одна-две-три девочки, которые придумывают, ради того чтобы пойти на телевидение», — возмутилась она.

Девушка подчеркнула, что она — «публичная личность», поэтому не стала бы обманывать клиенток.