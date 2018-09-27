Жених променял Бузову на 2 миллиона рублей

От Бузовой отказались за 2 млн рублей

Один из участников шоу «Замуж за Бузову » отказался от борьбы за телеведущую, взяв 2 млн рублей, сообщает iz.ru.

Этот поступок очень обидел главную героину шоу. В опубликованном телеканалом ТНТ анонсе нового выпуска программы Ольга Бузова спрашивает со слезами на глазах: «Я стою 2 млн рублей?»

Отказавшийся от борьбы претендент — Евгений Назаров , которого представляли в шоу как долларового миллионера. Назаров объяснил свой поступок отсутствием интереса к нему со стороны Бузовой. Он заявил, что направит 2 млн рублей на благотворительность.

Возможность взять деньги и выйти из игры предоставляется всем конкурсантам. С каждым выпуском сумма растет: так, в первой серии телешоу участникам предлагали 100 тысяч рублей.