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Жених променял Бузову на 2 миллиона рублей
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От Бузовой отказались за 2 млн рублей 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Один из участников шоу «Замуж за Бузову» отказался от борьбы за телеведущую, взяв 2 млн рублей, сообщает iz.ru.
Этот поступок очень обидел главную героину шоу. В опубликованном телеканалом ТНТ анонсе нового выпуска программы Ольга Бузова спрашивает со слезами на глазах: «Я стою 2 млн рублей?»
Отказавшийся от борьбы претендент — Евгений Назаров, которого представляли в шоу как долларового миллионера. Назаров объяснил свой поступок отсутствием интереса к нему со стороны Бузовой. Он заявил, что направит 2 млн рублей на благотворительность.
Возможность взять деньги и выйти из игры предоставляется всем конкурсантам. С каждым выпуском сумма растет: так, в первой серии телешоу участникам предлагали 100 тысяч рублей.
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