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«Какая отвратительная рожа!»
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Разборки Пугачевой и Садальского получили неожиданное продолжение 

Дни.ру 12 часов назад
Пристыженный членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном актер Станислав Садальский вспылил. Артист в грубой форме ответил общественнику.
"Какая отвратительная рожа! (С) А если серьезно — предлагаю Манукяну начать сбор подписей "За неразглашение диагнозов"! Я, к примеру, могу точно сказать, что данный товарищ страдает ожирением 3 степени с риском ССЗ 4 степени", — написал в своем блоге артист Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).
Далее Садальский обвинил общественного деятеля в создании новостных уток. "Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Мается информационными вбросами и от этого выпускает газы раз в неделю", — заявил актер, добавив, что общественнику нужно принять известный препарат от проблем с желудком.
Вадим Манукян не остался в долгу и колко ответил обиженному артисту. "Нет, я конечно понимал, что работа Садальского в качестве ведущего передачи связанной с таблетками может впоследствии заставить его почувствовать себя главным диагностом России, но Станислав Юрьевич превзошел сам себя. За работу моего желудочно-кишечного тракта пусть не беспокоится. Все работает как швейцарские часы. Садальскому я советую сосредоточиться на лицедействе и больше не публиковать свои диагнозы по фотографиям", — сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме в беседе с Dni.Ru.
Напомним, началось все с того, что актер поделился переживаниями за здоровье Аллы Пугачевой. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!", — огорошил он общественность. О болезни Примадонны, по мнению Садальского, свидетельствует ее внешний вид.
За певицу заступился Вадим Манукян. Общественник попросил главного сплетника российской эстрады держать интимные тайны звезд при себе, даже если он уверен в правдивости слухов. "Он может сколько угодно критиковать творческие просчеты и неудачи артистов, чем возможно окажет им большую услугу, но касаться темы их здоровья, на мой взгляд это низко", — отметил Манукян.
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