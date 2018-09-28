Лоза и Резник «распяли» Лазарева за плагиат

Лоза и Резник признали плагиат в новой песне Лазарева

В разговоре с "Собеседником" оба назвали композицию плагиатом.

"Вдова Евтушенко имеет право сказать, что это — чистейшей воды плагиат, "Шепотом" — притча во языцех", — считает Лоза, добавляя, что "некрасиво и отвратительно" присваивать чужие стихи.

Согласен с ним и Илья Резник, услышавший новый хит по радио. Он признался в любви к стихотворению Евтушенко и вспомнил, что часто цитировал это стихотворение своей супруге Ирине. Когда он услышал эту песню, то обрадовался, что поп-исполнители начали обращаться к классикам. "Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор. Как же так? Это ключевая фраза, на которой строится вся песня: "Ты спрашивала шепотом: "А что потом? А что потом?" — негодует Резник. "Адвокат должен защищать права наследников", — уверен он.

Песню "Шепотом" Сергей Лазарев впервые представил на конкурсе "Новая волна" в этом году.