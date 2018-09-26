За что 80-летний комик получил 10-летний срок

«Иисус тоже подвергся гонениям»: Билл Косби получил срок

Лауреат трех премий «Эмми» американский актер, режиссер и звезда стендап-комедии Билл Косби после длительного судебного процесса по делу об изнасиловании осужден на 10 лет тюремного заключения. «Газета.Ru» рассказывает о том, как 80-летний артист расплачивается за деяния 14-летней давности.

25 сентября американский комик Билл Косби был приговорен к тюремному заключению на срок от трех до десяти лет за то, что накачал наркотиками и после этого изнасиловал женщину по имени Андреа Констанд в своем доме 14 лет назад.

Внесенный им залог был аннулирован прямо в здании суда, откуда его вывели в наручниках. Известно, что после вынесения приговора главный судья по этому делу Стивен О'Нилл сказал осужденному:

«Это было серьезное преступление. Мистер Косби, все вернулось обратно к вам. Настал день, пришло время».

Косби, заключенный под стражу еще в апреле, отказался выступать перед судом до приговора. Его адвокаты уже подали аппеляцию. Помимо отбывания тюремного срока комику назначена выплата штрафа в размере $25 тысяч и оплата услуг стороны обвинителя.

В дополнение к этому судья О'Нилл распорядился, чтобы после окончания отбывания своего срока Билл Косби числился как «сексуальный насильник». Этот статус включает в себя несколько обязательств: пожизненную регистрацию, обязательные пожизненные консультации со специалистами и уведомление соседей в том, что в их районе живет «сексуальный насильник».

Дело Косби стало победным процессом для тех, кто боролся за право женщин быть услышанными еще с прошлой осени в рамках проекта #MeToo. Адвокат Констанд Глория Аллред, которая представляла в суде интересы многих жертв Билла Косби, в апреле заявила, что она никогда не была так довольна вынесенным вердиктом за 42 года своей практики.

«Мы так счастливы, что наконец-то можно сказать, что женщинам верят. И не только в отношении #MeToo, но и в суде, где они находятся под присягой, где они честно дали показания о нападениях», — прокомментировала Аллред.

После того, как Косби увели из зала в наручниках, его официальный представитель Эндрю Вайат публично обвинил прессу, судью и сторону обвинения, назвав процесс «самым расистским и сексистским делом в истории Соединенных Штатов». Также Вайат похвалил молчание Билла Косби в суде, потому что «он знает, что все это ложь», представитель даже сравнил дело Косби с обвинениями против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано

Свою речь Эндрю Вайат закончил словами:

Иисус подвергся гонениям, и посмотрите что произошло. Я не говорю, что мистер Косби — Иисус, но мы все знаем, что эта страна делала с темнокожими мужчинами на протяжении веков».

Судья О'Нилл в финальном вердикте подтвердил слова стороны обвинения: «Никто не выше закона, и ни к кому не должно быть особого отношения».

Долгий путь Косби к наказанию, о котором говорил судья, начался в 2004 году, когда и было совершено преступление. Великий актер, лауреат трех премий «Эмми» и доктор Клифф Хакстебл популярного ситкома 80-х «Шоу Косби» дал своей жертве таблетки, чтобы вывести ее из строя, а затем изнасиловал. Констанд сообщила в полицию об инциденте в 2005 году, но тогда дело быстро закрыли в гражданском суде, потому что у стороны обвинения было недостаточно доказательств.

В течение следующих десяти лет десятки женщин открыто обвиняли актера в том, что он аналогичным способом накачал их наркотиками и изнасиловал, пользуясь своим влиянием в киноиндустрии. Американское законодательство не дало следствию использовать показания всех этих женщин, потому что у этих преступлений истек срок давности. Таким образом, Констанд оказалась единственной, чьи показания суд мог засчитать.

В 2015 году комика арестовали, но его пришлось выпустить под залог из-за того, что присяжные не смогли вынести единодушный вердикт. В этом случае предлагается провести повторное разбирательство. В апреле 2018 года 80-летний комик был заключен под домашний арест, а его адвокаты попытались доказать, что изнасилования в 2004 году не было и сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.