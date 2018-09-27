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На Бузову подают заявление в полицию
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На Бузову подают заявление в полицию 

Рамблер + ещё 11 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Блогеры решили подать на певицу и телеведущую Ольгу Бузову заявление в полицию из-за конкурса, который они сочли мошенническим. Об этом сообщает «СтарХит».
Речь идет о Giveaway (розыгрыш, для участия в котором необходимо выполнить ряд условий), лицом которого была Бузова. Главным призом должен был стать автомобиль Mercedes-Benz Е-класса.
Этот конкурс спонсировали блогеры в обмен на 150 тысяч «живых» подписчиков. По данным «СтарХита», спонсоры платили по 50-100 тысяч рублей. Всего набралось 150 спонсоров, которые внесли 12 миллионов рублей.
Участникам розыгрыша предлагалось подписаться на Instagram-аккаунт конкурса по ссылке, размещенной на странице Бузовой. В конкурсном аккаунте были ссылки на страницы спонсоров — подписаться ни них было еще одним условием. Кроме того, требовалось поставить лайк и сделать репост фото новой машины.
Блогеры заявили, что в итоге не получили обещанное число подписчиков. По их словам, конкурсная страница в Instagram постоянно блокировалась, а вместо «живых» подписчиков организаторы занимались накруткой ботов.
Представитель Бузовой Антон Богославский отметил, что конкурс закончится только 29 сентября, поэтому «истерия» блогеров неуместна. По его словам, они начали возмущаться на следующий же день после старта конкурса 16 сентября.
По словам Богославского, скоро станет известен обладатель Mercedes, а «живых» подписчиков блогерам никто не гарантирует, речь шла лишь о возможности. В итоге все зависит от способности блогера заинтересовать пользователей.
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