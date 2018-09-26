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Больного раком звезду сериалов сделали инвалидом
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Больного раком звезду российских сериалов сделали инвалидом 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Актер из сериала "Сладкая жизнь" и ведущий шоу "Еда, я люблю тебя" поделился новостью в своем микроблоге. Эдуард Мацаберидзе сообщил, что ему присвоили инвалидность.
Артист страдает лимфомой. С тех пор, как у него обнаружили рак иммунной системы, он рассказывает о борьбе с заболеванием со страницы в соцсети.
Мужчина уже перенес шесть курсов химиотерапии. Лечение отразилось на его внешности. Эд стал не похож на себя. Актер лишился волос и бровей, похудел и стал выглядеть намного старше своих 36 лет.
Мацаберидзе рассказал, что из-за онкологии ему присвоили инвалидность. "Пока не понимаю, за что, хотя понимаю, но не думал, что за онко подвиги записывают в армию людей с ограниченными возможностями!", — написал Эд в Instagram. При этом он добавил, что не знает, какую именно группу ему присвоили.
"Я пока не оформлялся и не уверен, что буду, но теперь я инвалид", — поделился артист.
При этом Мацаберидзе откровенно рассказал, что его беспокоит не его инвалидность, а ситуация, в которой находятся люди с ограниченными возможностями.
Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путь как юморист. В 2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принимал участие во многих юмористических шоу. Эд сыграл Тиграна в популярном сериале "Сладкая жизнь" на канале ТНТ, таксиста Приходько в "Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале "Отдел "С. С. С. Р. ". У Мацаберидзе есть жена и малолетняя дочь.
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