Виторган устроил Собчак сцену ревности

Виторган публично приревновал Собчак

Журналистка опубликовала селфи с Ликсутовым на своей странице в Instagram, на что ее муж отреагировал язвительным комментарием: «А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку? Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твою машину?»

Ксения объяснила мужу, что встречаться с чиновниками «формально и неформально» является частью ее работы, и попросила его не ревновать.

«Он симпатичный, но это был деловой обед, извини… Я обсуждала, когда будет платный проезд в центр и разрешение на покупку машины только при наличии парковочного места. Ещё вопросы?», — сказала она.

Подписчики посоветовали Виторгану и Собчак разобраться дома, после чего Максим признался, что приревновал супругу.