Актрису застыдили за откровенный вид в Сенате

Актрису застыдили за откровенный вид на слушании о сексуальных домогательствах

Актриса пришла на слушания в поддержку американки Кристин Блейзи Форд, заявившей, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано 36 лет назад во время обучения в старших классах. Пользователи Twitter посчитали, что Милано надела чересчур вызывающее платье с огромным вырезом на груди, что было крайне неприемлемо в контексте обстоятельств.

«Кто может воспринимать Алиссу Милано серьезно, если она так оделась на слушание? Как бесстыдно демонстрировать вываливающуюся грудь», — написала @kimsposies.

Возмущенные критики также заявили, что Милано оделась вызывающе, чтобы обвинить засматривающихся на ее декольте мужчин в сексуальных домогательствах. Некоторые пользователи напомнили, что женщины могут носить что угодно на любое мероприятие, а проблема с домогательствами заключается именно в реакции критиков.

Отмечается, что актриса вела трансляцию в Twitter во время слушаний. Ее предупредили, что делать фотографии в зале запрещено, однако Милано продолжила снимать и публиковать посты. В результате у женщины конфисковали телефон.

45-летняя Милано снялась в таких сериалах, как «Зачарованные», «Любовницы» и «Касл», а также в фильмах «Страх» и «Коммандос».