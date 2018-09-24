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Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
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Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна объяснила, почему не пришла на похороны отца. В эфире программы «Пусть говорят» Татьяна заявила, что никогда не любила своего отца и не чувствовала любви с его стороны.
«Он никогда не общался даже со мной как с близким человеком. Он общался как с работником какой-то фирмы, учреждения. Это было практически с детства», — цитируют ее «Дни.ру».
Татьяна рассказала, что в детстве отец определил ее в «секту», где она и другие члены секты работали в поле с 7 утра до 9 вечера и жили в квартирах по 20 человек.
Дочь Эдуарда Успенского также призналась, что отец жестко обращался с ее матерью, пил и заводил романы на стороне.
«Он очень жестко себя вел всегда по отношению к ней. Если ты человека называешь Бабой Ягой и Старухой Шапокляк в этом есть презрение, он не прав был в этом. Он не поднимал руку. Он кричал», — рассказала она.
Татьяна уверена, что в завещании Успенского нет ее имени. Как пишут «Дни.ру», у писателя осталась дорогая недвижимость: дом в Анапе, две квартиры в Москве, дома в Переделкине и Рузе, двухэтажный особняк на Рублевском шоссе и дом в деревне Пучково.
«В завещании отца мы не указаны, он нам хотел отомстить и не включил туда. Он передавал это через родственников. Если я увижу свое имя, если он так хотел, то мы не откажемся, но сама я не собираюсь судиться, претендовать», — пообещала Татьяна.
Писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет.
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