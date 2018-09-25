Ещё
Отец Фриске переписал все жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец Фриске переписал все жилье 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что переписал недвижимость на внука Платона. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на выпуск программы «Выход в люди».
Владимир Фриске записал видеообращение к ребенку, рассказав о завещании.
«Платошенька, миленький, я хочу тебе сказать одно: мы с бабушкой тебя любили, любим и будем любить всю жизнь, до конца своей жизни. Я знаю, тебе говорили, что бабушка Оля умерла. Нет, бабушка жива. Когда-нибудь ты все поймешь. Мы тебя очень любим. И все, что здесь есть, где мы живем, это твое», — подчеркнул Фриске.
По его словам, речь идет о квартире и доме, которые уже «переписаны» на мальчика.
Также отец певицы рассказал, как российские знаменитости помогали его дочери во время болезни. Одним из них был ведущий «Выхода в люди» Леонид Закошанский, который непублично передал конверт с деньгами ее семье.
По словам Фриске, певец Григорий Лепс выделил на лечение певицы сто тысяч евро (почти восемь миллионов рублей), также деньгами помогли Николай Басков и Лолита.
Жанна Фриске родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева в апреле 2013 года. Певица скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.
После смерти Фриске отношения Шепелева и ее родственников испортились. Они обвиняли друг друга в причастности к исчезновению денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы. Кроме того, причиной конфликтов стал сын Фриске. Ее родители жаловались, что почти не видят внука.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теперь официально: Киев порвал с Москвой345
Российский врач изнасиловал пациентку116
Сможет ли Израиль уничтожить российские С-300768
Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины140
Воссозданы последние секунды полета MH3702
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:15
Воссозданы последние секунды полета MH370
Происшествия
01:03
Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины
Войска Армия
03:10
Теперь официально: Киев порвал с Москвой
Политика В мире
03:06
Российский врач изнасиловал пациентку
Происшествия
04:59
Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест
Шоу-бизнес
01:11
Украина приготовилась атаковать Кремль
В мире Украина
00:29
Названа дата старта отопительного сезона
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение