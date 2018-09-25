Отец Фриске переписал все жилье

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что переписал недвижимость на внука Платона. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на выпуск программы «Выход в люди».

Владимир Фриске записал видеообращение к ребенку, рассказав о завещании.

«Платошенька, миленький, я хочу тебе сказать одно: мы с бабушкой тебя любили, любим и будем любить всю жизнь, до конца своей жизни. Я знаю, тебе говорили, что бабушка Оля умерла. Нет, бабушка жива. Когда-нибудь ты все поймешь. Мы тебя очень любим. И все, что здесь есть, где мы живем, это твое», — подчеркнул Фриске.

По его словам, речь идет о квартире и доме, которые уже «переписаны» на мальчика.

Также отец певицы рассказал, как российские знаменитости помогали его дочери во время болезни. Одним из них был ведущий «Выхода в люди» Леонид Закошанский , который непублично передал конверт с деньгами ее семье.

По словам Фриске, певец Григорий Лепс выделил на лечение певицы сто тысяч евро (почти восемь миллионов рублей), также деньгами помогли Николай Басков и Лолита.

Жанна Фриске родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева в апреле 2013 года. Певица скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.

После смерти Фриске отношения Шепелева и ее родственников испортились. Они обвиняли друг друга в причастности к исчезновению денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы. Кроме того, причиной конфликтов стал сын Фриске. Ее родители жаловались, что почти не видят внука.