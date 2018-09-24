Орбакайте покидает Россию ради Америки

Певица Кристина Орбакайте решила остаться жить в США и уже нашла школу для своей дочери. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении артистки.
Издание отмечает, что у Орбакайте уже давно был дом в Майами, а несколько лет назад она купила квартиру в Нью-Йорке.
В сентябре шестилетняя дочь певицы пошла в подготовительный класс школы в Нью-Йорке. По словам собеседника «СтарХита», у девочки есть гражданство США, и на английском она говорит не хуже, чем на русском.
Издание отмечает, что обычно Орбакайте летала в США пару раз в год, но муж певицы Михаил Земцов, который большую часть жизни провел в Америке, уговаривал ее переехать. В итоге даже свой новый клип она сняла в Нью-Йорке. В октябре она приедет в Россию ради гастролей и спектакля «Двое на качелях».
Решение певицы о переезде «СтарХит» также связывает со спадом ее востребованности в России.
Ранее интернет-пользователи раскритиковали новый клип Орбакайте на песню «Пьяная вишня». В ролике снялась актриса Настасья Самбурская. По сюжету клипа она танцует с дрэг-квин (артистами, использующими женские образы), а затем попадает в тюрьму.
Подписчики артистки заявили, что видео снято ради хайпа, и сравнили его с последними клипами Филиппа Киркорова.