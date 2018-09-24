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В аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
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В страшной аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram.com/bilanofficial
Участник ДТП с Димой Биланом рассказал, что произошло в тот день. По словам водителя, ДТП едва не завершилось трагедией.
Авария произошла поздним вечером. Москвич возвращался домой с работы, на Ленинском проспекте остановился на красный сигнал светофора, а через секунду почувствовал сильный удар.
"Подлетел. Вместе как бы подлетели и чуть-чуть носом. У меня есть подушки, но я не знаю, почему они не раскрылись. А у него — раскрылись, я заглянул в машину", — растеряно описывает первые секунды после ДТП мужчина.
>> Билан признал вину в ДТП
Судя по кадрам с места аварии Дима Билан вел себя спокойно, певец сам вызвал ГИБДД, скорую помощь и пожарных. А потом просто стоял у своего Ford Mustang за шесть миллионов рублей. Иномарка получила незначительные повреждения — слегка помялся бампер да пара царапин. Однако у машины, в которую врезался артист все гораздо плачевнее — багажник — всмятку, разбиты фары, множество царапин.
"Сначала скорая приехала, потому что все задымилось. Машина у него чуть-чуть задымилась, да. Потому что он все-таки носом врезался", — рассказал второй участник ДТП в программе НТВ "Ты не поверишь".
Поначалу появились предположения, что Билан мог быть пьян, но второй водитель опроверг эти домыслы. Кроме того, он заявил, что певец ехал куда-то с возлюбленной. Однако мужчина не смог распознать незнакомку в машине Димы.
"Он с девушкой со своею был или с подругой, я не знаю просто. Все хорошо было, он не был пьян", — отметил водитель.
Напомним, 18 сентября стало известно, что Дима Билан попал в ДТП. Певец двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал.
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