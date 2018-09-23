«Иванушка» рассказал о вменяемости коллеги

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев заявил, что за 15 лет, которые Олег Яковлев провел в группе, с его психическим здоровьем все было нормально. Так он прокомментировал «360» ситуацию с гражданской супругой покойного исполнителя, которая пытается доказать, что завещание артист писал будучи невменяемым.
«Это Саша. Ее мнение такое. Мне трудно об этом говорить. Я с ним (с Олегом прим.ред.) работал 15 лет и все было нормально», — рассказал Андреев.
Саша, о которой идет речь — Александра Куцевол, которая через суд уже несколько раз пыталась оспорить завещание Олега Яковлева. В первый раз она предоставила документ о заключении брака в Сербии, который не подтвердил государственный ЗАГС Белграда. Сейчас она пытается доказать невменяемость покойного, чтобы получить доступ к наследству.
После своей смерти Яковлев оставил несколько квартир в Москве, Сочи, Болгарии и Черногории, а также несколько счетов в банке и автомобили. Все имущество он оставил своей племяннице Татьяне и другу Роману Радову.