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«Иванушка» рассказал о вменяемости коллеги
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«15 лет все было нормально»: солист «Иванушек» заявил о вменяемости покойного Яковлева 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев заявил, что за 15 лет, которые Олег Яковлев провел в группе, с его психическим здоровьем все было нормально. Так он прокомментировал «360» ситуацию с гражданской супругой покойного исполнителя, которая пытается доказать, что завещание артист писал будучи невменяемым.
«Это Саша. Ее мнение такое. Мне трудно об этом говорить. Я с ним (с Олегом прим.ред.) работал 15 лет и все было нормально», — рассказал Андреев.
Саша, о которой идет речь — Александра Куцевол, которая через суд уже несколько раз пыталась оспорить завещание Олега Яковлева. В первый раз она предоставила документ о заключении брака в Сербии, который не подтвердил государственный ЗАГС Белграда. Сейчас она пытается доказать невменяемость покойного, чтобы получить доступ к наследству.
После своей смерти Яковлев оставил несколько квартир в Москве, Сочи, Болгарии и Черногории, а также несколько счетов в банке и автомобили. Все имущество он оставил своей племяннице Татьяне и другу Роману Радову.
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