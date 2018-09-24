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Петросян показал пригретую на груди змею
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Петросян показал пригретую на груди змею 

Lenta.ru 39 минут назад
Юморист Евгений Петросян написал в своем Instagram, что пригрел на груди змею.
На архивной черно-белой фотографии он стоит, улыбаясь, а его шею обвила змея. В подписи к снимку указало, что это питомец дрессировщицы Натальи Дуровой.
В начале августа стало известно о бракоразводном процессе Петросяна и Елены Степаненко. Юмористка подала против мужа иск, потребовав у него около 80 процентов совместно нажитого имущества, оцениваемого ей в 1,5 миллиарда рублей. Петросян подал встречный иск, в котором попросил суд оставить ему половину собственности. По просьбе сторон бракоразводный процесс проходит в Хамовническом суде в закрытом от СМИ режиме.
Среди прочего, юмористка претендует на ряд раритетных изданий о магии и спиритизме. В частности, речь идет о книгах «Оккультизм и сексуальность» 1910 года издания, «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» Альберта Моля 1898 года выпуска, «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского, «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна 1910 года выпуска и издание 1914 года «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека.
Петросян и Степаненко прожили в браке больше 30 лет. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе. В то же время защита Петросяна отмечала, что фактически брак распался 15 лет назад.
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