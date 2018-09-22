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Бледанс ответила на обвинения в имитации беременности
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Эвелина Бледанс ответила на обвинения в имитации беременности 

Вечерняя Москва + ещё 3 22 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшее время артистка намерена уйти в декретный отпуск и начать готовиться к появлению ребенка.
Телеведущая Эвелина Бледанс в конце августа прошла процедуру ЭКО. У звезды уже есть двое детей: от бывшего мужа, израильским бизнесмена, у ведущей остался 24-летний Николай, а шесть лет назад от Александра Семина у нее появился сын, родившейся с синдромом Дауна.
Звезда призналась, что всегда мечтала о дочери, но так как сейчас у нее нет партнера, она решилась на ЭКО. Врач, которая проводила процедуру, отметила, что Бледанс — пример для большинства женщин. Телеведущая не стала бояться и прислушиваться к чужому мнению, а спокойно собралась с духом и решилась на искусственное оплодотворение.
Однако в Сети появляются слухи, что на самом деле звезда пиарится и никакой беременности у нее нет. Поводом для сомнения послужи фотографии ведущей, пользователи заметили, что фигура Эвелины никак не меняется. Телеведущая решила раз и навсегда расставить все точки над «i» и ответила всем сплетникам.
— Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все, — заявила телеведущая.
Как отметили знакомые ведущей, в ближайшее время они собирается уйти в декретный отпуск и начать готовиться к появлению малыша.
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