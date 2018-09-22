На шоу «Голос 60+» разгорелся «скандал»

В эфире Первого канала на шоу "Голос 60+" завершился этап слепых прослушиваний. Все четверо наставников — Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин — укомплектовали свои команды.

66-летний Александр Евдокимов из Твери, выступавший когда-то в ВИА «Поющие сердца» исполнил композицию «Где же ты была» коллектива «Лейся, песня». Агутин тут же узнал своего коллегу и земляка.

«Я догадался, Саша, что это ты. Хотя до этого никогда не слышал, чтоб ты такое пел. Да ты и завуалировал все, как мог, но на последних нотах до меня все-таки дошло», — сказал он.

Позже выяснилось, что свои пластинки Агутин записывал на тверской студии. Туда же приходил и Евдокимов, который предпочитал петь на английском.

«Я оптимист, мне это помогает в жизни. Вся моя семья музыкальная. В музыкальную школу меня не приняли, сказали, что нет слуха. Я сам научился подбирать песни на баяне, через два года я играл практически все песни, которые звучали по радио. Я был американистом, но с годами я понял, что в нашей музыке есть такие ценности, которых там нет», — рассказал он.

Выбрал Евдокимова и Лев Лещенко. Он отметил, что пока не может до конца определиться со своими ощущениями по поводу его исполнения композиции «Где же ты была», которую сам Лещенко исполняет уже несколько десятков лет. В итоге Лещенко прислал, что Евдокимов делает это хорошо.

Делая выбор, Евдокимов решил уйти к давнему знакомому, его наставником стал Агутин.