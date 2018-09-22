Стас Михайлов отказался ехать на Кавказ

Стас Михайлов отменил концерты в Чечне и Дагестане

«Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», — добавил Шахиди и принес извинения перед теми, кто уже приобрел билеты. О конкретных датах пока речи не идет.

Причиной отмены концертов стало, по словам представителя Михайлова, неисполнение организаторами своих обязательств. Каких именно — Шахиди не уточнил.

Ранее свои выступления в Махачкале отменили хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, и певец Егор Крид . Последнему пригрозили расправой и изнасилованием в случае, если он не откажется от концерта в Дагестане.