Стас Михайлов отказался ехать на Кавказ

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Стас Михайлов отменил концерты в Чечне и Дагестане 

Lenta.ru + ещё 7 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
В Грозном и Махачкале отменены концерты Стаса Михайлова, которые были запланированы на 23 и 28 сентября, сообщил РЕН ТВ директор певца Табриз Шахиди.
«Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», — добавил Шахиди и принес извинения перед теми, кто уже приобрел билеты. О конкретных датах пока речи не идет.
Причиной отмены концертов стало, по словам представителя Михайлова, неисполнение организаторами своих обязательств. Каких именно — Шахиди не уточнил.
Ранее свои выступления в Махачкале отменили хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, и певец Егор Крид. Последнему пригрозили расправой и изнасилованием в случае, если он не откажется от концерта в Дагестане.
Одним из тех, кто положительно оценил решение об отмене выступления Крида в соцсетях был знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Основатель лейбла Black Star Тимати указал на правоту Нурмагомедова, а тот отреагировал еще более резко, отметив, что «каждая тварь ответит за свои слова». В конфликт вмешался глава Чечни Разман Кадыров, который объяснил агрессивное поведение Нурмагомедова подготовкой к важному бою, и призвал дагестанцев быть терпимее.
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