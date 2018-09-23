Яковлева захотели посмертно признать сумасшедшим

Гражданская жена Яковлева из «Иванушек» требует посмертно признать его сумасшедшим

После ухода артиста из жизни Куцевол обратилась к нотариусу, предъявив ему документ о заключении брака с Яковлевым . Неоднозначная бумага вызвала вопросы у родственников покойного и стала предметом судебных тяжб.

Гражданская жена ушедшего из жизни участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева требует признать музыканта невменяемым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сочи, Черногории и По информации газеты, перед смертью Яковлев составил завещание, где распределил между близкими и друзьями свое имущество, включающее несколько квартир в Москве Болгарии . Однако гражданская жена Александра Куцевол в документе упомянута не была.

После ухода музыканта из жизни Куцевол обратилась к нотариусу, предъявив ему документ о заключении брака между ней и Яковлевым. Согласно представленной бумаге, они сочетались браком в сербском городе Чанак около пяти лет назад.

Существование подобного документа удивило племянницу Яковлева Татьяна . Она решила проверить подлинность свидетельства о браке в суде. Тяжбы длились около восьми месяцев, причем оригинал документа Куцевол показала только на одном из последних заседаний, принеся выписку из регистрационной книги ЗАГСа города Чанак.

«Во всех своих интервью Олег публично опровергал факт этого брака, заявляя, что на Куцевол жениться не намерен. Удивляет так же и место, где была проведена церемония. Я понимаю, если бы брак был заключен в соседней Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать для этого в сербскую глушь?», — отметила племянница певца.

Татьяна сделала запрос в МИД с просьбой проверить данное свидетельство. Она получила ответ генерального отдела министерства иностранных дел в Белграде, куда обязана была поступить информация о бракосочетании. Из столицы Сербии ответили, что актовая запись о регистрации брака Яковлева и Куцевол в реестр ЗАГСа города Чанак не внесена.

Вместе с тем Александра Куцевол продолжает борьбу за наследство, говорится в материале. Она намерена доказать не только информацию о статусе гражданского состояния, но и невменяемость Олега Яковлева на момент составления завещания. Женщина попыталась оспорить завещание в суде.

Эта попытка также не увенчалась успехом. Юристы второй стороны смогли доказать в Басманном суде Москвы, что Куцевол не может оспорить завещание или потребовать признания Яковлева сумасшедшим, так как не является его женой. Сама Куцевол комментировать информацию о судебных исках отказалась.

Олег Яковлев скончался утром 29 июня 2017 года в результате остановки сердца. Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, также страдал от проблем с печенью. Артисту было 47 лет.