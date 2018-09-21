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Британцы посмотрели «Дом-2» и возмутились
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Британцы посмотрели «Дом-2» и возмутились 

Рамблер 2 часа назад
Британская пресса возмутилась дракой, случившейся на российском реалити-шоу «Дом-2».
Таблоид The Sun раскритиковал продюсеров, которые опубликовали в соцсетях эпизод с дракой двух участниц телешоу. Особенно их возмутил тот факт, что запись просмотрели более миллиона человек.
Речь идет о драке между 25-летней Татьяной Блюменкранц и 24-летней Марией Петрей, которая произошла из-за того, что Татьяна узнала о совместном романтическом ужине своего мужа с Марией.
Татьяна накинулась на соперницу, а когда их начали разнимать, сопротивлялась и продолжала пинать Марию ногами.
Телешоу «Дом-2» идет на телеканале ТНТ с 2004 года, за время существования шоу выходило на экраны более 5 тысяч раз. Ведущими проекта в разные годы были Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Скандалы и драки на «телестройке» — обычное дело. Так, в августе участник проекта Евгений Ромашов рассказал, что сломал два ребра, упав с балкона VIP-дома на территории съемочной площадки, откуда его попытались выгнать другие участники шоу. Евгений отметил, что после падения его «коллеги» не сочувствовали, а только смеялись над ним.
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