Британцы посмотрели «Дом-2» и возмутились

Британская пресса возмутилась дракой, случившейся на российском реалити-шоу «Дом-2».

Таблоид The Sun раскритиковал продюсеров, которые опубликовали в соцсетях эпизод с дракой двух участниц телешоу. Особенно их возмутил тот факт, что запись просмотрели более миллиона человек.

Речь идет о драке между 25-летней Татьяной Блюменкранц и 24-летней Марией Петрей, которая произошла из-за того, что Татьяна узнала о совместном романтическом ужине своего мужа с Марией.

Татьяна накинулась на соперницу, а когда их начали разнимать, сопротивлялась и продолжала пинать Марию ногами.