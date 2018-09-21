Меладзе скупает недвижимость в Грузии

Певец Валерий Меладзе несколько недель занимается покупкой недвижимости в Грузии , чтобы его сыновья получили гражданство страны. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении артиста.

Издание отмечает, что по упрощенной схеме получения гражданства Грузии необходимо либо внести в казну государства 300 тысяч евро (более 23 миллионов рублей), либо приобрести недвижимость на такую же сумму.

По словам собеседника «СтарХита», Меладзе планирует провести в родном Батуми международный фестиваль для популяризации культуры Грузии. Мероприятие намечено на август 2019 года.

Источник издания отметил, что артист уже был на собеседовании в МИД Грузии, где его спросили, знает ли он язык и особенности культуры страны, что он готов сделать для страны, и попросили о совместном фото.

Валерий Меладзе родился в Батуми в 1965 году. В августе этого года СМИ сообщили, что Меладзе обратился в Минюст Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.

15 августа в Грузии вступили в силу правила, по которым уроженцы страны могут восстановить гражданство, утраченное после получения паспорта другой страны. Для этого нужно подать заявление до конца 2020 года. Заявители смогут сохранить гражданства других стран.

Комментируя свое решение, Меладзе заявил, что родился и вырос в Грузии, когда границ между двумя странами не было. Он добавил, что народы России и Грузии очень близки. Певец подчеркнул, что его решение не означает отказа от гражданства России.