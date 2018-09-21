Беременную звезду «Дома-2» украли после потасовки у Малахова

Прославившаяся после участия в реалити-шоу "Дом-2" и подравшаяся на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" Дарья Друзьяк шепотом сообщила, что ее украли и удерживают в неизвестном месте. Женщина, снявшая себя на камеру телефона и выложившая видео в Сеть, поведала, что ее пытались "засунуть" в психиатрическую клинику.

Тревожное видео появилось на официальной страничке Дарьи Друзьяк в Instagram. В ролике женщина, находящаяся в каком-то темном помещении, сняла крупным планом свое лицо и сообщила, что ее украли некие люди.

"Меня сейчас силой удерживают в неизвестном месте. Меня хотели засунуть в психбольницу, хотели меня в смирительную рубашку. Я им не далась. Я даже не знаю, где нахожусь. Они постоянно следят за мной, постоянно рядом, даже еду приносят ко мне. Я еле забрала телефон, чтобы отправить свое местоположение…" — поведала Дарья Друзьям конфиденциальным шепотом.

Однако сообщить еще какие-либо данные женщина не успела — раздался громкий стук, и Дарья торопливо крикнула, что уже выходит. Многочисленные подписчики негативно восприняли запись. Пользователи Сети раскритиковали Друзьяк за умственные способности и обвинили ее в пиаре и обмане.

"Угу, а телефон они тебе по расписанию приносят, что бы ты не умерла без Инстаграмма (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Даша тебе совет, оторви ресницы нарощенные, а то палишся и вид более болезненный будет. они от слез, которые ты льёшь, давно должны были отвалиться, а у тебя прям как на бетон посаженные, ни одна ресница не падает. Или ты мастера вместе со скорой вызываешь на дом", "Стучит интересно кто? Мама наверное", "Оскар в студию, до чего мы дожили? Люди славятся начинают через дебилизм свой, а всем это нравится, раз прокатывает! Что ни за грязная история, конфликты и всякое дерьмо там пиар… хорошими поступками прославится мало кто старается (((дно какое то вокруг", — возмутились комментаторы.