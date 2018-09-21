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Звезду хип-хопа посадили на 28 лет
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Звезда хип-хопа получил 28 лет тюрьмы за убийство 

News.ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Суд Лос-Анджелеса приговорил известного музыкального продюсера Шуга Найта к 28 годам тюрьмы за убийство. Три года назад он на своём пикапе сбил двоих человек, один из которых умер.
Инцидент произошёл в январе 2015 года в Калифорнии. У Найта возникла ссора с его другом, сооснователем музыкального лейбла Heavyweight Records Терри Картером. Найт сел за руль своего пикапа и насмерть сбил оппоннента. Впрочем, на суде рэпер заверял, что пытался как можно скорее покинуть место конфликта и наезд был случайным. Вскоре музыканта арестовали. Суд учёл, что Найт пошёл на сделку со следствием и приговорил его к 28 годам тюрьмы. Из этого срока будет вычтено 3,5 года, который рэпер провёл в заключении, дожидаясь окончательного вердикта, сообщает TMZ. Издание также опубликовало шокирующее видео инцидента, снятое наружными камерами наблюдения.
Шуг Найт известен как музыкальный продюсер. На созданном им лейбле Death Row Records выпускались суперзвёзды рэпа, такие как 2Pac, Dr. Dre, Snoop Dog и многие другие.
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