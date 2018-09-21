Звезду хип-хопа посадили на 28 лет

Звезда хип-хопа получил 28 лет тюрьмы за убийство

Суд Лос-Анджелеса приговорил известного музыкального продюсера Шуга Найта к 28 годам тюрьмы за убийство. Три года назад он на своём пикапе сбил двоих человек, один из которых умер.

Инцидент произошёл в январе 2015 года в Калифорнии. У Найта возникла ссора с его другом, сооснователем музыкального лейбла Heavyweight Records Терри Картером. Найт сел за руль своего пикапа и насмерть сбил оппоннента. Впрочем, на суде рэпер заверял, что пытался как можно скорее покинуть место конфликта и наезд был случайным. Вскоре музыканта арестовали. Суд учёл, что Найт пошёл на сделку со следствием и приговорил его к 28 годам тюрьмы. Из этого срока будет вычтено 3,5 года, который рэпер провёл в заключении, дожидаясь окончательного вердикта, сообщает TMZ. Издание также опубликовало шокирующее видео инцидента, снятое наружными камерами наблюдения.