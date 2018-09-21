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Шнуров разозлил поклонников новым клипом
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«Все ближе к попсе»: в Сети критикуют новый клип Шнурова 

Teleprogramma.pro + ещё 3 25 минут назад
Группа «Ленинград» недавно выпустила клип на песню «Цой». Режиссером видео выступил Илья Найшуллер, который в последнее время плотно работает с музыкантом над всеми его роликами.
В клипе лидер группы Сергей Шнуров предстает в образе капитана космического судна, однако его корабль взрывается из-за столкновения с Tesla Roadster, который Илон Маск отправил в космос.
Клип музыканта раскритиковали поклонники. Они обращают внимание, что раз от раза Шнур становится все более попсовым и шутят, что скоро бывший рок-хулиган споет дуэтом с Николаем Басковым или Филиппом Киркоровым.
«Ну не знаю, с одной стороны — прикольно, с другой стороны — как-то странно и не подходит под старый образ Шнура. Не значит ли это что сердце Шнура требует перемен?», «Шнур, во что ты превращаешься после ухода Матильды? Жалкое зрелище, честно говоря.», «Скоро анекдоты пойдут — Сидели как то шнур басков и киркоров…», «Как я и писал весной — Матильда сделала из Шнура ЧЕЛОВЕКА, а сейчас без неё он опять превращается в гопника питерского … Пик карьеры и успеха позади», — пишут в комментариях.
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