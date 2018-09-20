Панин стал женщиной

«Опять за старое!»: Панин появился на публике в женском платье

Скандально известный актер Алексей Панин вновь заставил говорить о себе. Артист предстал перед публикой в женском наряде, пишут "Дни.ру".

В своем Instagram Алексей опубликовал видеозапись, на которой он сидит в золотом женском платье. Судя по всему, дело происходит на съемках — звезда пробует застывать перед зеркалом в различных позах.

Параллельно артист общается с гримером. Он просит не расчесывать ему волосы на бок, так как ходить "прилизанным" ему не к лицу. Стилист пропустил жалобы Панина мимо ушей, сославшись на то, что эта прическа задумана в рамках образа.

Подписчики Алексея просили его в комментариях объяснить свой странный вид, однако артист решил пока держать все в тайне.