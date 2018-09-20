В МВД огласили результаты проверки Вайкуле

В отчете МВД говорится, что ведомство провело "проверочные мероприятия" целью которых было установить, имеются ли нарушения со стороны Вайкуле в порядке пребывания на территории России и въезда и выезда из страны. Также в МВД проверили соблюдение гражданкой Латвийской Республики Вайкуле норм российского трудового законодательства.

"Проведены проверочные мероприятия, по результатам которых информация о возможных нарушениях… не подтвердилась", — говорится в отчете ведомства.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский выразил удовлетворение результатами проверки. Также он предположил, что расследование положит конец "истерии", которая началась из-за высказываний певицы на пресс-конференции в Одессе.

Ранее директор Вайкуле ответил на предупреждения о проверке МВД.