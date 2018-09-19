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Киркоров и Басков ответили взбешенным россиянам
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Киркоров и Басков ответили взбешенным россиянам 

Рамблер 1 час назад
Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков извинились за свой раскритикованный клип на песню «Ибица» новым видео.
Клип, озаглавленный как «Извинение за "Ибицу"», было опубликовано на YouTube-канале «Чикен Карри» и представляет собой пародию на нашумевшее видео американского рэпера Канье Уэста на песню I Love It.
Видео начинается с обращения фанатки Народных артистов России, которая заявляет, что больше не любит их, так как они «скатились» и «опозорили» Россию своим предыдущим клипом.
После этого Киркоров и Басков поют о том, что и впрямь заслуживают обрушившуюся на них критику и называют себя «тупыми».
7 сентября состоялась премьера видео на дуэт Киркорова и Баскова «Ибица». С тех пор клип посмотрели почти 10 миллионов раз, при этом более 200 тысяч человек поставили ему дизлайк. Среди недовольных видео россиян оказался и журналист Дмитрий Киселев, который в колонке для РИА Новости назвал «Ибицу» отвратительной мерзостью.
Комментарии24
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