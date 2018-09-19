Киркоров и Басков ответили взбешенным россиянам

Клип, озаглавленный как «Извинение за "Ибицу"», было опубликовано на YouTube-канале «Чикен Карри» и представляет собой пародию на нашумевшее видео американского рэпера Канье Уэста на песню I Love It.

Видео начинается с обращения фанатки Народных артистов России, которая заявляет, что больше не любит их, так как они «скатились» и «опозорили» Россию своим предыдущим клипом.

После этого Киркоров и Басков поют о том, что и впрямь заслуживают обрушившуюся на них критику и называют себя «тупыми».