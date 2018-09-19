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Петросян угрожает Степаненко новым наследником
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Петросян пугал Степаненко новым наследником 

Рамблер 4 часа назад
Юморист Евгений Петросян пугал коллегу и супругу Елену Степаненко «новым наследником», чтобы поскорее договориться о разделе имущества. Об этом «Комсомольской правде» рассказала адвокат юмористки.
По словам Елены Забраловой, Петросян ушел от Степаненко еще в 2017 году и уже тогда, даже не заговаривая о разводе, предложил разделить имущество.
«Очень торопил с этим», — рассказала юрист.
Забралова назвала причиной спешки Петросяна желание скрыть настоящую причину разрыва, а также сообщила, что тогда же представитель юмориста грозил Степаненко, что имущество было бы лучше разделить как можно скорее.
«Поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником», — объяснил он, по словам Забраловой.
Она добавила, что едва ли представитель Петросяна подразумевал наследников, о которых Степаненко уже известно.
Кроме того, адвокат заявила, что слухи о романе Петросяна с молодой помощницей «небезосновательны», однако отказалась комментировать публикации в СМИ о ее беременности.
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