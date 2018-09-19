Петросян угрожает Степаненко новым наследником

Петросян пугал Степаненко новым наследником

По словам Елены Забраловой, Петросян ушел от Степаненко еще в 2017 году и уже тогда, даже не заговаривая о разводе, предложил разделить имущество.

«Очень торопил с этим», — рассказала юрист.

Забралова назвала причиной спешки Петросяна желание скрыть настоящую причину разрыва, а также сообщила, что тогда же представитель юмориста грозил Степаненко, что имущество было бы лучше разделить как можно скорее.

«Поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником», — объяснил он, по словам Забраловой.

Она добавила, что едва ли представитель Петросяна подразумевал наследников, о которых Степаненко уже известно.

Кроме того, адвокат заявила, что слухи о романе Петросяна с молодой помощницей «небезосновательны», однако отказалась комментировать публикации в СМИ о ее беременности.