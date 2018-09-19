Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она исполняет песню «Мало половин» под гитару. Интернет-пользователи пришли к выводу, что она работает над своим голосом, и похвалили ее.
«Ух ты. Я еще ни разу не слышала как вы поете, только читала негативные отзывы. Но теперь понятно что это зависть и злость у людей. Очень красиво и нежно, мне нравится. Здорово», — написала @sokolova9611 (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Не так уж и плохо, как многие думают! Удивлена… Молодец, Ольга!» — добавила @dorovskix_alesja.
«По сравнению с началом карьеры, сейчас техника исполнения шикарна. Молодец, Оля, порадовала и впечатлила. Занималась вокалом наверно?» — поинтересовалась @forshdove.
Многие подписчики Бузовой отметили, что у нее не сильный, но нежный и красивый голос.
Ранее Бузова была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей реалити-шоу. В 2016 году она начала карьеру певицы, выпустив песню «Под звуки поцелуев». Творчество Бузовой хвалили Филипп Киркоров и Лев Лещенко, назвавший ее «достаточно интеллектуальным» и артистичным человеком, которому многое удается. Лещенко не стал комментировать мнение о том, что Бузова «поет мимо нот». По его словам, у Бузовой есть публика, поэтому «она нужна, и нечего тут обсуждать».