Голос Бузовой шокировал фанатов

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она исполняет песню «Мало половин» под гитару. Интернет-пользователи пришли к выводу, что она работает над своим голосом, и похвалили ее.

«Ух ты. Я еще ни разу не слышала как вы поете, только читала негативные отзывы. Но теперь понятно что это зависть и злость у людей. Очень красиво и нежно, мне нравится. Здорово», — написала @sokolova9611 (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Не так уж и плохо, как многие думают! Удивлена… Молодец, Ольга!» — добавила @dorovskix_alesja.

«По сравнению с началом карьеры, сейчас техника исполнения шикарна. Молодец, Оля, порадовала и впечатлила. Занималась вокалом наверно?» — поинтересовалась @forshdove.

Многие подписчики Бузовой отметили, что у нее не сильный, но нежный и красивый голос.