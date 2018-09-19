Шаляпина и Цымбалюк‐Романовскую заметили у ЗАГСа 

Бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую и Прохора Шаляпина заметили у ЗАГСа. Снимки держащейся за руки пары, выходящей из дворца бракосочетаний, опубликовала «КП».
Комментировать свой визит в ЗАГС ни Виталина, ни Прохор не стали. Первая на запрос издания ответила лишь, что у них там были «свои дела», а второй нервно бросил, что они «просто друзья».
Поклонники и злопыхатели очередной звездно-скандальной пары продолжают спорить, что скрывается под лучезарными улыбками и объятьями Виталины и Прохора. В Instagram Прохора с сентября появляются совместные фото с Виталиной: то на выборы вместе сходили, то на концерт.
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На открытии Гала-концерте Международного конкурса теноров «Хосе Каррерас Гран-при» — совместный проект театра «Геликон-опера» и Фонда Елены Образцовой. Конкурс возглавил один из самых знаменитых теноров мира Хосе Каррерас. В составе жюри — мировые оперные звезды Илеана Котрубас (Румыния), Джакомо Арагаль (Испания), Дмитрий Корчак (Россия — Австрия), Паата Бурчуладзе (Россия — Грузия), профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай (Италия). #виталинацымбалюкромановская #аликасмехова #дмитрийхрусталёв #прохоршаляпин
Instagram Цымбалюк-Романовской чуть сдержаннее, в нем только три поста с совместными фото: на одном Виталина благодарит за поддержку и «интеллигентную программу без грязи» у Андрея Малахова, где пара рассказала свою историю, второй пост — тот же, что у Шаляпина — с концерта, а третий — пара постановочных фото.
Поклонники поздравляют со счастливой любовью, хейтеры критикуют, а общественность гадает, есть ли в происходящем между Федором и Виталиной дружба, любовь, пиар?