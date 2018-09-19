Шаляпина и Цымбалюк‐Романовскую заметили у ЗАГСа

Комментировать свой визит в ЗАГС ни Виталина, ни Прохор не стали. Первая на запрос издания ответила лишь, что у них там были «свои дела», а второй нервно бросил, что они «просто друзья».

Поклонники поздравляют со счастливой любовью, хейтеры критикуют, а общественность гадает, есть ли в происходящем между Федором и Виталиной дружба, любовь, пиар?