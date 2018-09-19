Билан вышел на связь после аварии

36-летний Дима Билан рассказал, как все было на самом деле.
«Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни … салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось … шок сейчас догоняет, сами понимаете выброс адреналина и кортизола … фууух руки потряхивает … все обошлось! И у всех обошлось!🙏 Я виноват в аварии, отвлёкся ((! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулём! Очень не смешно было…», — написал Дима в своем блоге.