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Билан вышел на связь после аварии
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Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль

Дима Билан вышел на связь после аварии 

Passion.ru + ещё 27 37 минут назад
Фото: Instagram
36-летний Дима Билан рассказал, как все было на самом деле.
«Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни … салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось … шок сейчас догоняет, сами понимаете выброс адреналина и кортизола … фууух руки потряхивает … все обошлось! И у всех обошлось!🙏 Я виноват в аварии, отвлёкся ((! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулём! Очень не смешно было…», — написал Дима в своем блоге.
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