«Поет в аду»: последнее интервью Кобзона взбесило Украину

Последнее интервью известного певца Иосифа Кобзона не дает покоя некоторым украинским "патриотам" Украины . Почти месяц прошел со дня смерти великого артиста — но хулители не устают писать злобные комментарии в соцсетях.

"Теперь чертям поет в аду", "Закрылась вакансия в хоре Александрова", — соревнуются в остроумии пользователи с Незалежной.

В своем последнем интервью для издания Dni.Ru Иосиф Давыдович спел строки, которые, видимо, очень зацепили "свидомых".

Напомним, что радикальные представители украинского сегмента всемирной сети начали хоронить Иосифа Кобзона, когда певец еще лежал в больнице, в реанимации. Прогнозы, конечно, были неутешительны — известный артист боролся с раком на протяжении последних 13 лет. Но, как видно по последнему интервью певца, он до конца сохранял оптимизм и силу духа. Кобзона госпитализировали 20 июля и поместили в реанимацию отделения нейрохирургии. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивалось как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

соцсети

Тут пользователи с Украины разошлись. Они не могли простить уроженцу Донбасса того, что тот поддерживал своих земляков в самые трудные времена.

"По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируют корпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:)", — писал очередной доморощенный юморист. "По ходу Кобзон отправился дарить пирамидку Мотороле", — соглашался с ним еще один гражданин Незалежной. "Кобзон не дышит: появилась новая информация о состоянии ненавидящего Украину "героя Новороссии", — выплескивал свою злость на страницы соцсети третий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов, — Прим. ред).

Однако Иосиф Давыдович и в своем последнем интервью для издания Dni.Ru задал жару оппонентам. Артист спел частушку с нецензурной концовкой. Он отметил, что это очень удобный, простой и всем понятный язык. Своим последним интервью Кобзон ответил всем своим противникам, которые не могут успокоиться даже после смерти великого певца.