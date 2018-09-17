Задолжавшая всему свету Собчак прячется от кредиторов

Несколько модных фотографов обвиняют журнал L’Officiel, главным редактором которого является Ксения Собчак , в жульничестве. Телеведущая пока не комментировала заявления подрядчиков.

Издание задолжало московскому фотографу Яну Югаю 50 тысяч рублей за три коммерческие съемки. По словам мужчины, одна фотосессия была посвящена бренду Chanel и занимала аж 10 полос в майском номере, другая располагалась на шести полосах и была опубликована в сентябре, а в третий раз его попросили снять известную певицу.

Денег от L’Officiel Югай так и не дождался. Теперь он жалеет, что согласился работать, так сказать, за честное слово. "Когда я спрашивал их, почему нет договора, мне ответили "А что, тебе плохо, если их в конверте дадим?" — цитирует Яна издание Super.ru

"Это обращение к фотографам, отказывайтесь от работы с журналом L’Officiel, у журнала сейчас очень плохая репутация, никому не платит. Когда я спрашиваю по поводу гонорара, мне отвечают: "Не устраивай истерики", — написал Югай на своей странице в Facebook.

Фотограф Анастасии Лысковец тоже точит зуб на редакцию издания. Ей уже несколько месяцев не могут заплатить три тысячи рублей.

Компании, которые дают фототехнику в аренду, также ждут оплаты. Задолжавший всему свету журнал даже внесли в черный список злостных неплательщиков. Отметим, что в редакции L’Officiel на звонки никто не отвечает, а помощник Собчак комментировать ситуацию отказался. Сама Ксения, эту ситуацию не комментирует, вероятно, прячется от кредиторов.