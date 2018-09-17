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Николай Носков госпитализирован
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Николай Носков госпитализирован 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Певца Николая Носкова экстренно госпитализировал в одну из московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, в начале сентября Носков перенес инсульт. Сейчас музыкант проходит курс лечения.
В конце марта прошлого года в СМИ появилась информация, что Носкова доставили в подмосковный госпиталь «Лапино» с инсультом. Позже представители артиста заявили, что его готовят к удалению тромба в шейном отделе. Концертный тур по Поволжью, запланированный на апрель, был отложен.
В августе 2018-го коллега Носкова по группе «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что музыкант перенес инсульт. Белов попросил молиться о здоровье Носкова.
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