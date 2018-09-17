Николай Носков госпитализирован

Певца Николая Носкова экстренно госпитализировал в одну из московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в начале сентября Носков перенес инсульт. Сейчас музыкант проходит курс лечения.

В конце марта прошлого года в СМИ появилась информация, что Носкова доставили в подмосковный госпиталь «Лапино» с инсультом. Позже представители артиста заявили, что его готовят к удалению тромба в шейном отделе. Концертный тур по Поволжью, запланированный на апрель, был отложен.

В августе 2018-го коллега Носкова по группе «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что музыкант перенес инсульт. Белов попросил молиться о здоровье Носкова.