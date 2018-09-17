Французские бомжи оскорбили Божену Рынску

Российская журналистка Божена Рынска раскритиковала французских бомжей и цыган за то, что те без стеснения справляют естественные надобности на улице. Она предложила изолировать их от общества.

«В Париже все подземные парковки провоняли ссаниной. Во всех паркингах есть бесплатные туалеты, но бомжи и цыганки предпочитают ссать прямо на пол. Я была свидетелем, как цыганские попрошайки сели, приподняли юбки и прямо на лестницу напрудили. Невозможно машину ставить. Наверх подымаешься через этот жутчайший запах. А что на Елисейских полях на паркингах! У Лафайета!», — написала светская львица на своей странице в Facebook.

Она назвала оскорбивших ее людей «существами», которые «при наличии цивилизованного туалета опустились безвозвратно». По мнению Рынски, им нужно не помогать, а изолировать от общества.

«Это конченные, и тратить силы и время на них бессмысленно. 101 км и колючая проволока», — подытожила журналистка.

Ранее Рынску удивило, что Facebook не блокирует за призывы уничтожать евреев.