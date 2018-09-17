Монеточка назвала причину отмены концерта 

Певица Монеточка на своей странице в соцсети «Инстаграм» объяснила отмену московского концерта.
«Мне не принесли моего лебедя», — пожаловалась она.
По словам Елизаветы Гырдымовой, организаторы ее концерта в клубе Gypsy лишь за 15 минут предупредили, что не смогут преподнести ей обещанного жареного лебедя.
Монеточка дала понять, что это была шутка, и объяснила истинную причину отмены выступления. По ее словам, за сутки до него организаторы сообщили о невозможности выполнить все условия ее райдера, после чего концерт тут же был отменен певицей. Однако за два часа до выступления в Gypsy ей сообщили, что все-таки могут выполнить райдер.
«Но было уже поздно», — отметила Монеточка.
Певица объяснила, что ей недостаточно двух часов, чтобы «поменять все планы» и подготовиться к выступлению.
Кроме того, Монеточка назвала не своей виной то, что организаторы сообщили зрителям об отмене концерта за полчаса до его предполагаемого начала.
«Это странно, но окей», — подытожила она.