Монеточка назвала причину отмены концерта

Певица Монеточка на своей странице в соцсети «Инстаграм» объяснила отмену московского концерта.

«Мне не принесли моего лебедя», — пожаловалась она.

По словам Елизаветы Гырдымовой, организаторы ее концерта в клубе Gypsy лишь за 15 минут предупредили, что не смогут преподнести ей обещанного жареного лебедя.

Монеточка дала понять, что это была шутка, и объяснила истинную причину отмены выступления. По ее словам, за сутки до него организаторы сообщили о невозможности выполнить все условия ее райдера, после чего концерт тут же был отменен певицей. Однако за два часа до выступления в Gypsy ей сообщили, что все-таки могут выполнить райдер.

«Но было уже поздно», — отметила Монеточка.

Певица объяснила, что ей недостаточно двух часов, чтобы «поменять все планы» и подготовиться к выступлению.

Кроме того, Монеточка назвала не своей виной то, что организаторы сообщили зрителям об отмене концерта за полчаса до его предполагаемого начала.