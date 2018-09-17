Страшное ДТП с певцом попало на видео 

РЕН ТВ опубликовал видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин.
Авария произошла вечером в воскресенье в Псковской области. 59-летний Луконин ехал в Псково-Печерский монастырь из Санкт-Петербурга, когда на 195-м километре автодороги Р-23 «Псков» в «Тойоту Короллу» артиста врезался грузовик «Ивеко». В результате столкновения Луконин скончался на месте.
На опубликованных каналом кадрах видно, как неуправляемая фура на высокой скорости буквально разбрасывает в разные стороны несколько стоящих впереди машин, в том числе «Тойоту» Луконина. В результате несколько автомобилей сваливаются в кювет, а другие остаются на дороге, в том числе на встречной полосе.
Собеседник в «Управлении федеральных автодорог "Северо-Запад"» рассказал ТАСС, что ДТП, в котором погиб певец, произошло неподалеку от реверсивного светофора, на котором и стояли автомобили, когда в них врезался грузовик. Машина Луконина была последней в очереди и, соответственно, пострадала сильнее других.