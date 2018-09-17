Звезда «Убойной силы» впал в кому

Актер Евгений Леонов-Гладышев , ранее попавший в одну из петербургских больниц, впал в кому. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, это произошло почти сразу после госпитализации: артист не приходит в себя уже около месяца. Его сын Артем начал сбор средств на лечение отца.

О проблемах со здоровьем 66-летнего актера стало известно в середине августа, когда Леонов-Гладышев попал в реанимацию. По разным версиям, это произошло после падения актера на улице или нападения на него неизвестных. Врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Актера прооперировали и перевели в отделении нейрохирургии.

Народный артист России Евгений Леонов-Гладышев играл в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита» и многих других. Также он занимается дублированием иностранных фильмов.