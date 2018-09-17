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Звезда «Убойной силы» впал в кому
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Звезда «Убойной силы» впал в кому 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Актер Евгений Леонов-Гладышев, ранее попавший в одну из петербургских больниц, впал в кому. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, это произошло почти сразу после госпитализации: артист не приходит в себя уже около месяца. Его сын Артем начал сбор средств на лечение отца.
>> Актер Леонов-Гладышев срочно госпитализирован
О проблемах со здоровьем 66-летнего актера стало известно в середине августа, когда Леонов-Гладышев попал в реанимацию. По разным версиям, это произошло после падения актера на улице или нападения на него неизвестных. Врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Актера прооперировали и перевели в отделении нейрохирургии.
Народный артист России Евгений Леонов-Гладышев играл в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита» и многих других. Также он занимается дублированием иностранных фильмов.
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