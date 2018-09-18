Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо . Об этом пишет «Коммерсант».

По версии следователей, Исмаилов разработал план похищения и обратился за помощью к своему племяннику, экс-гендиректору ресторана «Прага» Зауру Марданову.

Следственном комитете считают, что Исмаилов хотел заставить артиста вести «совместную концертную деятельность» на невыгодных условиях. Адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что подозрения в адрес ее клиента — «незаконные, надуманные и абсурдные». Также она назвала нелогичным, что Руссо заявил в полицию о якобы произошедшем похищении только спустя 14 лет.

По предварительной версии правоохранителей, вечером 31 января 2004 года Исмаилов пригласил Руссо в свой кабинет в ресторане «Прага». Там бизнесмен и его племянник якобы отобрали телефон у певца, после чего избили его, отвезли на подмосковную дачу бизнесмена и уже там Руссо согласился выполнить требования похитителей и заключить контракт с Исмаиловым.

По данным «Коммерсанта», Марданова задержали у него дома в шесть утра, а само помещение обыскали. Собеседники газеты утверждают, что заявление о похищении Руссо написал днем ранее, а дело возбудили 17 сентября в 04:30.

«Спешка с возбуждением дела в 4:30 утра вообще необъяснима», — отметила Русакова.