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Пугачева закрыла школу талантов
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Пугачева закрыла школу талантов 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица Алла Пугачева закрыла свою творческую мастерскую для юных талантов «Рецитал» из-за «огромной» платы за аренду помещений. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении артистки.
По данным издания, школу закрыли еще в мае, но в СМИ эта информация появилась только в сентябре. Сейчас помещения мастерской в московском комплексе «Лотте Плаза» занимает другая организация.
По словам собеседников «СтарХита», Пугачева, платившая за аренду, но не получавшая прибыли, хотела закрыть школу еще в 2017 году, но родители учеников уговорили ее продолжить занятия. Они сами оплачивали аренду помещений. В мае-начале июня 2018-го ученикам выдали сертификаты о прохождении курса в школе Пугачевой, и мастерская закрылась.
Родители одного из учеников предположили, что решение закрыться может быть связано с подготовкой Пугачевой к юбилейному концерту. Он состоится в апреле 2018 года в «Крокус Сити Холле».
Ранее «Комсомольская правда» писала, что обучение в «Рецитале» стоило около 39 тысяч рублей в месяц, но для детей, которых Пугачева сочла самыми талантливыми, занятия были бесплатными.
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