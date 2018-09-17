Пугачева закрыла школу талантов

Певица Алла Пугачева закрыла свою творческую мастерскую для юных талантов «Рецитал» из-за «огромной» платы за аренду помещений. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении артистки.

По данным издания, школу закрыли еще в мае, но в СМИ эта информация появилась только в сентябре. Сейчас помещения мастерской в московском комплексе «Лотте Плаза» занимает другая организация.

По словам собеседников «СтарХита», Пугачева, платившая за аренду, но не получавшая прибыли, хотела закрыть школу еще в 2017 году, но родители учеников уговорили ее продолжить занятия. Они сами оплачивали аренду помещений. В мае-начале июня 2018-го ученикам выдали сертификаты о прохождении курса в школе Пугачевой, и мастерская закрылась.

Родители одного из учеников предположили, что решение закрыться может быть связано с подготовкой Пугачевой к юбилейному концерту. Он состоится в апреле 2018 года в «Крокус Сити Холле».